Тренер ЦСКА Фёдоров: мы не умеем играть на удержание счёта, даже не говорим об этом

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Северсталью» (3:2).

«Двоякое впечатление от игры осталось. Особенно в концовке. Наши опытные игроки делали вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Тем более когда на тебя смотрят молодые игроки. А так – команду с победой. Хорошее начало. Во втором периоде в некоторых моментах не сыграли как надо и простые вещи сделали сложными. Болельщикам спасибо за поддержку. Готовимся дальше.

Показалось, что с определённого момента команда стала играть на удержание счёта? Нет, мы не умеем играть на удержание. Мы даже об этом не говорим никак. Может быть, раз в год у нас случается игра по счёту. Но она подразумевает, что мы делаем те же вещи, которые мы делаем хорошо. То есть играем в активный хоккей», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Северстали».