«У нас всё без кнута, такой подход работает». Козырев — об игре «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Матч сложился для нас неудачно с самого начала – пропустили три шайбы. Было очень сложно отыграть такую фору в матче с такой мастеровитой командой. Ребята молодцы, играли до конца. Могли вытащить, но слишком большой отрыв был изначально.

Как соблюсти баланс между кнутом и пряником в тренерской работе? У нас всё без кнута. У нас всё объясняется, объясняется доступно, спокойно. Такой подход работает. Мы похожие матчи вытаскивали. Но сегодня не получилось», — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующем матче «Северсталь» сыграет в Хабаровске с местным «Амуром». ЦСКА в Минске проведёт встречу с «Динамо». Обе игры состоятся 24 ноября.