Фарм-клуб «Вашингтона» подписал контракт до конца сезона с 27-летним российским защитником

«Херши Бэрс», фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт до конца текущего сезона с 27-летним российским защитником Дмитрием Осиповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба из АХЛ. Ранее игрок находился на просмотровом контракте.

Уроженец Москвы всю карьеру играл в лигах Канады и США. В Американской хоккейной лиге игрок обороны выступал за «Чикаго Вулвз», «Рокфорд Айсхогс», «Сан-Диего Галлз».

В текущем сезоне Осипов провёл за «Херши Бэрс» три матча, в которых результативными действиями не отметился, с показателем полезности «-2».

Фарм-клуб «Вашингтона» в регулярном сезоне Американской хоккейной лиги провёл 16 матчей, в которых одержал 12 побед, и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.