Майк Модано высказался про открытие статуи в свою честь возле арены «Далласа»

Легенда «Даллас Старз» Майк Модано прокомментировал открытие статуи в свою честь возле арены «звёзд». Напомним, 16 марта 2024 года клуб откроет статую в его честь. Модано — самый результативный игрок американского происхождения в истории НХЛ. Он выиграл Кубок Стэнли со «Старз» в 1999 году и выступал за эту организацию в течение 20 лет.

«Для меня это большая честь, мне очень приятно. Этот город много значит для меня, как и фанаты. Моё пребывание здесь было особенным, никогда не забуду те моменты, которые мы здесь разделили. Трудно представить себя рядом с Дирком [Новицки], с другими великими спортсменами, которые представляли великие клубы по всей стране. Это кажется нереальным», — приводит слова Модано сайт НХЛ.