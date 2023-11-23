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Российский защитник «Вашингтона» Алексеев забил первый гол в карьере в НХЛ

Российский защитник «Вашингтона» Алексеев забил первый гол в карьере в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственный на данный момент гол за «Вашингтон» забил российский защитник Александр Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Алексеев набрал первое очко в нынешнем сезоне и забил первый гол за карьеру в НХЛ. Ранее игрок провёл восемь матчей. Всего за карьеру в НХЛ Алексеев принял участие в 42 матчах, в которых сделал пять результативных передачи.

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