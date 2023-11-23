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«Рейнджерс» с минимальным счётом победили на выезде «Питтсбург» в матче НХЛ

«Рейнджерс» с минимальным счётом победили на выезде «Питтсбург» в матче НХЛ
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли минимальное поражение «Питтсбург Пингвинз» (1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Зибанеджад) – 05:10    
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