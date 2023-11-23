Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассист Наместникова в овертайме помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Тампу»

Ассист Наместникова в овертайме помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Тампу»
Комментарии

В Тампе, на стадионе «Амали-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Виннипег Джетс» (2:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Демело, Элерс) – 05:29     0:2 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 13:06 (pp)     1:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 18:06 (pp)     2:2 Пойнт (Хагель) – 26:13     2:3 Лаури (Пионк, Наместников) – 61:38    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android