Ассист Наместникова в овертайме помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Тампу»
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В Тампе, на стадионе «Амали-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Виннипег Джетс» (2:3).
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Демело, Элерс) – 05:29 0:2 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 13:06 (pp) 1:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 18:06 (pp) 2:2 Пойнт (Хагель) – 26:13 2:3 Лаури (Пионк, Наместников) – 61:38
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