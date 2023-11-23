Ассист Наместникова в овертайме помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Тампу»

В Тампе, на стадионе «Амали-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Виннипег Джетс» (2:3).