37-летний Куик стал вторым действующим вратарём с 60 матчами на «ноль» в НХЛ

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс минимальное поражение «Питтсбург Пингвинз» (1:0).

Главным героем матча стал голкипер «синерубашечников» Джонатан Куик, отразивший 32 броска и оформивший второй шат-аут в нынешнем сезоне НХЛ. Благодаря этому американский ветеран стал вторым действующим вратарём с 60 матчами на «ноль» в североамериканской лиге. Ранее до этой отметки добрался выступающий за «Миннесоту Уайлд» Марк-Андре Флёри (73).

Среди всех голкиперов в истории лиги Куик переместился по этому показателю на 19-е место, превзойдя результат Евгения Набокова (59) и догнав Пекку Ринне (60). Общий рекорд принадлежит Мартину Бродо (125), на втором месте располагается Терри Савчук (103), топ-3 замыкает Джордж Хэйнсуорт (94).