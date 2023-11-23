«Вашингтон» впервые в этом сезоне НХЛ выиграл пять матчей подряд

В Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

Точный бросок Дилана Строума за восемь секунд до конца овертайма принёс «Кэпиталз» пятую победу подряд в нынешнем сезоне. Подопечные Спенсера Карбери впервые в текущей регулярки смогли выиграть пять матчей подряд. На этом отрезке «Кэпиталз» последовательно переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и теперь «Баффало».

Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 24 ноября с «Эдмонтон Ойлерз», начало встречи — в 23:00 мск. В активе «нефтяников» трёхматчевая серия поражений.