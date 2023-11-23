«Эдмонтон» пропустил 20 шайб в четырёх последних матчах

В Роли, на стадионе «PNC-Arena» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Это поражение стало уже третьим подряд для «нефтяников». Примечательно, что в последних четырёх матчах «Эдмонтон» пропустил в общей сложности 20 шайб («Каролина Харрикейнз» — 3:6, «Флорида Пантерз» — 3:5, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:6, «Сиэтл Кракен» — 4:3 ОТ).

Всего на данный момент у команды Криса Ноблоха в текущем сезоне 72 пропущенные шайбы, что является одним из худших показателей в лиге.

Канадский коллектив имеет 11 очков и занимает 14 место в таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Альберты сыграет 25 ноября в гостях с «Вашингтон Кэпиталз».