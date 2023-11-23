Безголевая серия Андрея Свечникова достигла 10 матчей, он ещё не забивал в этом сезоне НХЛ

В Роли, на стадионе «PNC-Arena» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Шайбами в составе победителей отметились Йеспер Фаст, Джек Друри, Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брент Бёрнс. По результативной передаче на свой счёт записали россияне Андрей Свечников и Дмитрий Орлов.

При этом безголевая серия Свечникова достигла уже 10 матчей. В активе 23-летнего россиянина стало 6 (0+6) баллов в текущем сезоне при нейтральном показателе полезности и 16 минутах штрафного времени.

Сегодня Свечников (18:08, 4:18 – в большинстве, «+1») отметился двумя бросками в створ, двумя силовыми приёмами и получил малый штраф. Напомним, что нападающий только недавно полностью восстановился после операции на колене. В марте он получил повреждение крестообразной связки, в результате чего пропустил остаток сезона-2022/2023 и первые матчи нового чемпионата.