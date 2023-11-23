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Гол Айкела в овертайме принёс «Вегасу» гостевую победу над «Далласом»

Гол Айкела в овертайме принёс «Вегасу» гостевую победу над «Далласом»
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В Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (1:2).

Победу гостям принёс точный бросок нападающего Джека Айкела в овертайме. В основное время у «Вегаса» отличился Майкл Амадио.

В составе хозяев единственный гол на счету финского форварда Роопе Хинца.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Руа, Стивенсон) – 10:26 (pp)     1:1 Хинц (Павелски, Робертсон) – 39:17     1:2 Айкел (Маршессо) – 61:57    
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