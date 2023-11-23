Гол Айкела в овертайме принёс «Вегасу» гостевую победу над «Далласом»

В Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (1:2).

Победу гостям принёс точный бросок нападающего Джека Айкела в овертайме. В основное время у «Вегаса» отличился Майкл Амадио.

В составе хозяев единственный гол на счету финского форварда Роопе Хинца.