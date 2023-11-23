Макар — первый защитник в истории «Колорадо», набиравший минимум два очка 5 матчей подряд

Защитник «Колорадо» Кейл Макар забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Ванкувером» (5:2). Защитник набрал очки в восьмом матче НХЛ подряд, и пятый матч подряд набирает минимум два очка. На этом отрезке Макар набрал 18 (2+16) результативных баллов.

Таким образом, Макар стал первым защитником в истории «Колорадо», набиравшим минимум два очка пять матчей подряд. Он также является первым защитником в истории франшизы, сделавшим 18 передач за один календарный месяц, побив свой же рекорд, который он установил в марте 2023 года и делил со Стивом Дюшеном (17 ассистов в ноябре 1992 года). Всего в ноябре он добавил в свой актив 20 (2+18) очков в 10 играх.

В 18 играх сезона на счету Макара 29 (5+24) очков. Он делит третье место в гонке бомбардиров НХЛ с Давидом Пастрняком и Никитой Кучеровым.