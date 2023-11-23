«Автомобилист» поместил в список отказов защитника Ефима Гуркина, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. В конце прошлого сезона клуб продлил контракт с защитником до 30 апреля 2026 года.

Гуркин проводит в Екатеринбурге пятый сезон. За это время опытный защитник принял участие в 312 матчах КХЛ, в которых набрал 58 (11+47) очков. В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник провёл 62 матча, в которых набрал 19 очков — забил два гола и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на счету Гуркина одна результативная передача в семи матчах серии с «Металлургом».

Всего в КХЛ 31-летний защитник провёл 521 матч и набрал 127 очков — забросил 26 шайб и отдал 101 результативную передачу с показателем полезности «+2».