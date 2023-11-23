Куликов: на МЧМ-2012 Кузнецов смог всех сплотить, он очень весёлый парень

Бывший форвард молодёжной сборной России Павел Куликов поделился мнением о своих бывших партнёрах по команде. На МЧМ-2012 нападающий в составе сборной России стал серебряным призёром.

«В сборной России на МЧМ-2012 были Евгений Кузнецов, Никита Гусев, Андрей Василевский, Никита Кучеров. Кто держал раздевалку? Мы до этого несколько турниров провели вместе: Subway, U18… Костяк был. Именно на МЧМ приехали ребята 1993 года рождения, которые до этого играли со своим возрастом. Женя Кузнецов смог всех сплотить, он очень весёлый парень. На тот момент он уже много игр провёл в основном составе «Трактора», его уровень и потенциал чувствовались. Понятно было, что человек одарённый. Он взял на себя лидерство и стал одним из лучших бомбардиром турнира.

Потенциал Гусева с Кучеровым чувствовался? Конечно! Во время Subway к ним в тройку подставляли разных ребят, в том числе меня. Они идеально друг друга чувствовали и дополняли. Им не нужно было мешать, просто помогать. У них в тандеме всё шло гладко. Потенциал чувствовался сразу», – цитирует Куликова Metaratings.ru.

Кузнецов стал лучшим бомбардиром МЧМ-2012, набрав 13 (6+7) очков в семи матчах турнира, в том числе отметившись хет-триком в ворота сборной Канады в полуфинале (6:5).