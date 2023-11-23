Экс-форвард «Нефтехимика»: Назаров одной фразой мог завести команду, особенно молодых

Бывший форвард «Нефтехимика» Павел Куликов поделился воспоминаниями о работе с тренером Андреем Назаровым.

«В то время Андрей Викторович был максимально ярким и эпатажным тренером. Потом он стал вести себя более сдержанно, конечно. Назаров пришёл в тот момент, когда у нас было очень много молодых ребят и воспитанников клуба. Он стремился создать боеспособный коллектив. Упор был на игровую агрессию и активный, энергозатратный хоккей. Он был мотиватором, мог завести команду, кому-то «напихать». Он нормально поднимал наш эмоциональный фон.

До этого были тренеры советской закалки, и спокойно относились ко многим вещам, а Назаров мог прилично «накидать». Если хоккеист был психологически слабым, то вообще мог завершить карьеру после работы с Назаровым! Назаров одним высказыванием мог завести команду, особенно молодых игроков. Он давал отличную мотивацию. Всё-таки он провёл много лет в НХЛ, многое видел», – цитирует Куликова Metaratings.ru.

Назаров завершил игровую карьеру в 2006 году, а в 2007-м начал тренерскую карьеру, возглавив «Трактор». Позднее специалист работал в «Северстали», СКА, «Барысе», «Нефтехимике» и других клубах, а также был членом тренерских штабов сборных России и Казахстана. Лучшим достижением Назарова-тренера является 1/4 финала Кубка Гагарина с «Северсталью» и «Донбассом».