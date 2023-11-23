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Потанин объяснил, почему в Норильске появился клуб ВХЛ

Потанин объяснил, почему в Норильске появился клуб ВХЛ
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Президент компании «Норникель», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин рассказал, почему в Норильске был создан клуб ВХЛ.

«Хоккейная команда в Норильске появилась не потому, что у кого-то были амбиции иметь свой клуб, или не потому, что захотелось специального пиара. Он появился, потому что люди в Норильске хоккей полюбили. Они его и раньше любили, но когда туда начали приезжать звёзды, когда появилась возможность играть по-настоящему, по-взрослому, то в Норильске хоккей полюбили. Поэтому там появилась хоккейная команда, и это здорово, потому что для зрителей города это большое подспорье», — цитирует Потанина ТАСС.

«Норильск» дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге в нынешнем сезоне.

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