Словенский тренер «Трактора»: российские вратари сейчас лучшие в мире

Словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел рассказал об игре российских голкиперов.

«В Европе успел поработать с российскими вратарями — Иваном Лисутиным и Андреем Макаровым? Мне было очень комфортно с ними работать. Лисутин играл в Матче звёзд КХЛ, а Макаров успешно выступал за молодёжную сборную России. Это была хорошая возможность узнать менталитет российских вратарей. Нам, славянам, проще найти общий язык. Я получил удовольствие от работы с этими вратарями.

В чём увидел особенности менталитета российских вратарей? Я смог изучить голкиперов по всем миру — Европа, Скандинавия, Северная Америка. Могу сказать, что преимущество российских вратарей — это психология. Они растут в суровых условиях, могут вынести самые тяжёлые тренировки и очень много работают, поэтому очень сильны психологически. Они понимают, что должны рассчитывать сами на себя, но при этом являются частью команды. Неслучайно российские вратари сейчас лучшие в мире. У них очень хорошая физическая подготовка, а их тело позволяет делать экстрасейвы.

Кого из российских вратарей считаю лучшим в мире? Всегда тяжело сказать, кто лучший. Игорь Шестёркин сейчас находится на шаг впереди. Хотя неслучайно партнёры по команде говорят, что «Тампа» не была бы «Тампой» без Андрея Василевского. Быть лидером раздевалки непросто, особенно вратарю — это большое психологическое давление. И это в очередной раз показывает то, как российские голкиперы сильны ментально», — сказал Шкрабел.

Ранее губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер заявил, что смена главного тренера челябинской команды пошла ей на пользу.