Цветков — об отказе «Динамо» в 2010 году: кроме меня, мою семью никто кормить не будет

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объяснил, почему в 2010 году после МВД сразу не перешёл в «Динамо».

«Почему в 2010 году после МВД сразу не перешёл в «Динамо», как сделали почти все лидеры той команды? Они очень сильно хотели меня видеть, но я скажу честно – ничего личного, только бизнес. На тот момент влияли только финансы. Я подходил к 30-летнему возрасту, мне нужно было зарабатывать и кормить семью. Финансовая сторона здесь сыграла ключевую роль. Надеюсь, что у «Динамо» не осталось на меня никаких обид. Сейчас в зрелом возрасте понимаю, что тогда сделал правильный выбор, потому что мою семью никто не будет кормить, кроме меня.

Правильно ли меня понял Знарок? А у него дальше какая прерогатива была? (улыбается) Он же и сам дальше перешёл в СКА, ведь правильно? Никого не суди – и никогда не будешь судим. Здесь нельзя говорить, правильно кто-то поступил или нет. Это судьба каждого человека, которую он сам для себя выбирает. Поэтому надо всегда с пониманием подходить к этим вопросам», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Цветковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 ноября, в 12:00 мск.