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Немчинов: для Брылина введение в Зал славы «Нью-Джерси» стало неожиданностью

Немчинов: для Брылина введение в Зал славы «Нью-Джерси» стало неожиданностью
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Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Сергей Немчинов прокомментировал планируемое включение Сергея Брылина в Зал славы «Нью-Джерси Дэвилз».

«Для Сергея введение в Зал славы стало неожиданностью. Он провёл всю карьеру в «Нью-Джерси», был очень полезным игроком на льду. Сергей запомнится не только своей игровой карьерой, но и тренерской. Он работал в фарм-клубе, теперь помощник главного тренера в основной команде. Может и сам стать главным тренером «Дэвилз».

Знаю, что он много работает, изучает тенденции в хоккее, прогрессирует в профессии. В клубе Сергея очень уважают. Все восхищаются его трудолюбием, подходом к делу, характером. О его работе только хорошие отзывы», – сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru.

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