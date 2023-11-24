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Цветков: Шипачёва в «Северстали» не опекал. Вадик опекал себя сам

Цветков: Шипачёва в «Северстали» не опекал. Вадик опекал себя сам
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Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков рассказал о совместной игре с нападающий Вадимом Шипачёвым в «Северстали».

«Когда я играл в «Северстали», там только начинал свою карьеру Шипачёв? Вадик рос очень талантливым хоккеистом. Светлая голова. Где-то ему не хватало игровой практики, поэтому он стартанул то ли в 23, то ли в 24 года, пошёл вверх, и всё в его карьере очень хорошо получилось.

Его не опекал. Вадик сам себя опекал. Он был уже взрослым парнем, к тому же у нас с ним небольшая разница в возрасте – всего шесть лет. Он уже был личностью, как в команде, так и на льду», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Цветковым читайте на «Чемпионате»:

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