Цветков: после Знарка Витолиньшу не хватило человека, который бы его дополнил

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков подробно рассказал о самостоятельной работе Харийса Витолиньша в московском «Динамо».

«Что не получилось у Витолиньша в самостоятельной работе с «Динамо»? Вы знаете, мне кажется, тяжело, когда ты долго работаешь вторым тренером в одном клубе, потом становиться в нём главным. Всегда у клуба есть своя определённая внутренняя кухня, о которой мы тут не будем распространяться. Потом ты становишься главным тренером, а коллектив сохранился на 70%… Думаю, что в такой ситуации нужно в большей степени уходить в сторону других игроков, чтобы новые хоккеисты начинали с чистого листа и чтобы они не перестраивались, а подстраивались под его систему и требования.

Ребята, которые играли в «Динамо» под руководством Знарка, привыкли к одним требованиям. Знарок и Витолиньш дополняли друг друга, а когда Харийс стал непосредственно главным тренером, то вот этого дополнения механизма и не хватило. Это как в часах: когда не хватает одного какого-то механизма, они же не будут ходить, а просто встанут, и всё. Так и здесь Харийсу не хватило человека, который бы его дополнил в коллективе.

Как тренер он очень квалифицированный специалист и очень порядочный человек. Просто это такая довольно необъяснимая вещь. Когда ты работал вторым, к тебе было одно отношение. А когда ты становишься главным, то это отношение за один сезон сложно поменять.

Когда был Знарок, он мог прийти и пошутить. А у Харийса такой изюминки не было. Он профессионал. Европеец. Там сказал – сделали. Немного иной менталитет. Но как раз сейчас уже всё сводится к тому, что все становятся профессионалами. Посмотрите, как команды начинают собираться уже ближе к августу, то есть идёт перевоплощение нового поколения», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.