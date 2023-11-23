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«Авангард» обменяет защитника Либора Шулака в «Адмирал»

«Авангард» обменяет защитника Либора Шулака в «Адмирал»
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Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» обменяет защитника Либора Шулака в «Адмирал». Вратарь Василий Демченко, которое ранее обменяли из стана «ястребов» в клуб из Владивостока, тоже является частью грядущей сделки и договорённости.

Напомним, 29-летний игрок обороны перешёл в «Авангард» из дальневосточного клуба в мае 2023 года. В текущем сезоне на счету Либора 31 матч, где он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Шулак начал карьеру в чешской команде «Пираты Хомутов», затем выступал за «Орлы Зноймо», «Пеликанс» (Финляндия), «Детройт Ред Уингз», «Северсталь», «Коуволу» и клуб «Кярпят» (оба — Финляндия). С 2021 года Шулак представлял «Адмирал».

В прошедшем сезоне Шулак в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5».

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