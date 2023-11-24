Цветков: уход из «Динамо»? Есть люди, которые принимали решения

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков рассказал о своём уходе из московского «Динамо».

«До сих пор ли обижен на то, как меня убрали из «Динамо» в 2017 году? Есть люди, которые принимали решения. Думаю, что потом он наверняка понял, что, послушав того человека, чью фамилию я не буду произносить, и приняв такое решение, потом и сам разочаровался в этом человеке, увидев, как тот поступил уже по отношению к нему.

Почему закончил после «Сочи»? На самом деле, предложения были. Но ехать куда-то за тридевять земель… Сочи на закате карьеры – один вопрос, а ехать куда-то далеко мне не особо хотелось. Как получилось, так и получилось», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.