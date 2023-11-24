Цветков: в Америку нужно ехать как Панарин или Капризов

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков подвёл итоги своей карьеры и рассказал, почему так и не уехал играть в Америку.

«Итоги карьеры? Я вообще ни о чём не жалею. Благодарен судьбе, что у меня такая карьера: я поиграл с такими замечательными партнёрами, поработал с такими тренерами, как Михалёв, Ишматов, Хомутов, Знарок. Многое понял о том, что, как и почему.

Так и не поехал в Америку? Я не сторонник. Для начала нужно здесь становиться нужным человеком, в нашей лиге. А кричать о том, что вот я поеду в Америку… Для чего? Кому ты там нужен? Туда нужно ехать так, как Панарин или Капризов, уже состоявшимся хоккеистом», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.