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«Барыс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Андрей Белозёров с передач Александра Дергачёва и Наиля Якупова открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Руслан Оспанов с передачи Дмитрия Гуркова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Нельсон Ножье с передачи Аркадия Шестакова вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Евгения Кашникова сделал счёт 2:2.

На 16-й минуте третьего периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Егора Шалапова вновь вывел «Барыс» вперёд. На 18-й минуте периода Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова в третий раз сделал счёт равным.

В овертайме победу хозяевам принёс Понтус Оберг с передачи Энтони Камара.