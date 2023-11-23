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«Барыс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений

«Барыс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений
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В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Андрей Белозёров с передач Александра Дергачёва и Наиля Якупова открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Руслан Оспанов с передачи Дмитрия Гуркова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Нельсон Ножье с передачи Аркадия Шестакова вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Евгения Кашникова сделал счёт 2:2.

На 16-й минуте третьего периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Егора Шалапова вновь вывел «Барыс» вперёд. На 18-й минуте периода Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова в третий раз сделал счёт равным.

В овертайме победу хозяевам принёс Понтус Оберг с передачи Энтони Камара.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Дергачёв, Якупов) – 07:39 (5x4)     1:1 Оспанов (Гурков) – 11:11 (5x5)     2:1 Ножье (Шестаков) – 32:07 (4x5)     2:2 Белозёров (Сетдиков, Кашников) – 39:06 (5x5)     3:2 Савицкий (Муратов, Шалапов) – 55:28 (5x5)     3:3 Дергачёв (Белозёров) – 57:04 (5x5)     4:3 Оберг (Камара) – 61:31 (3x3)    
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