Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шесть очков Михайлиса и хет-трик Петунина помогли «Металлургу» победить «Трактор»

Шесть очков Михайлиса и хет-трик Петунина помогли «Металлургу» победить «Трактор»
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

На второй минуте первого периода Робин Пресс с передач Алексея Маклюкова и Никиты Михайлиса открыл счёт в матче. На 11-й минуте встречи Данила Юров с передач Александра Петунина и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев.

На четвёртой минуте второго периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Дениса Зернова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте 20-минутки Никита Михайлис с передач Робина Пресса и Люка Джонсона довёл счёт до крупного.

На пятой минуте третьего периода Александр Петунин с передач Данилы Юрова и Никиты Михайлиса забросил пятую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Мэдисон Боуи с передач Сергея Калинина и Семёна Дер-Аргучинцева размочил счёт в игре. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Сергея Телегина и Максима Шабанова сделал счёт 2:5. На 59-й минуте матча Боуи забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце игры Петунин установил окончательный счёт, поразив пустые ворота после передач Юрова и Михайлиса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Пресс (Маклюков, Михайлис) – 01:18 (5x5)     2:0 Юров (Петунин, Михайлис) – 10:20 (5x5)     3:0 Петунин (Михайлис, Зернов) – 23:23 (5x5)     4:0 Михайлис (Пресс, Джонсон) – 33:34 (5x3)     5:0 Петунин (Юров, Михайлис) – 44:22 (5x5)     5:1 Боуи (Калинин, Дер-Аргучинцев) – 54:52 (5x5)     5:2 Кравцов (Телегин, Шабанов) – 56:13 (5x5)     5:3 Боуи (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 58:19 (6x4)     6:3 Петунин (Юров, Михайлис) – 59:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android