Шесть очков Михайлиса и хет-трик Петунина помогли «Металлургу» победить «Трактор»

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
На второй минуте первого периода Робин Пресс с передач Алексея Маклюкова и Никиты Михайлиса открыл счёт в матче. На 11-й минуте встречи Данила Юров с передач Александра Петунина и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев.
На четвёртой минуте второго периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Дениса Зернова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте 20-минутки Никита Михайлис с передач Робина Пресса и Люка Джонсона довёл счёт до крупного.
На пятой минуте третьего периода Александр Петунин с передач Данилы Юрова и Никиты Михайлиса забросил пятую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Мэдисон Боуи с передач Сергея Калинина и Семёна Дер-Аргучинцева размочил счёт в игре. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Сергея Телегина и Максима Шабанова сделал счёт 2:5. На 59-й минуте матча Боуи забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце игры Петунин установил окончательный счёт, поразив пустые ворота после передач Юрова и Михайлиса.
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- 23 ноября 2023
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