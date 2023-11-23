Форвард «Металлурга» Михайлис повторил рекорд КХЛ по количеству очков за матч

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Трактор». Встреча завершилась яркой победой хозяев со счётом 6:3.

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис в игре набрал шесть очков, забросив одну шайбу и отдав пять результативных передач. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Михайлис повторил рекорд КХЛ и стал восьмым игроком в истории, набравшим шесть очков в одном матче. Ранее шесть очков в одной игре набирали: Альберт Лещёв («Атлант»), Брэндон Боченски («Барыс»), Райан Гундерсон («Йокерит»), Александр Радулов, Стефан Да Коста (оба – ЦСКА), Илья Ковальчук, Никита Гусев (оба – СКА).