Мамбеталиев: Барбера и ЛаБейта решили не выставлять, неважно сыграли в поездке

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итог победного матча с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) и рассказал о причинах отсутствия нападающих Райли Барбера и Джозефа Лабейта.

«Игра была такая равная. Могли выиграть в основное время, но недотерпели, пропустили, хорошо, что выиграли в овертайме. Настраивались на игру, разбирали соперника. Хороший соперник, набрал ход поэтому всегда интересно и хорошо обыграть такого соперника, почувствовать уверенность. Ребята — молодцы, отдались полностью игре.

Сегодня не было ЛаБейта, Червены, Барбера? Червены заболел. Барбер и ЛаБейта решили пока на игру их не выставлять — неважно сыграли в поездке.

Сегодня один гол «привез» Скленичка, нет мысли сыграть вообще без легионеров? Нет, у нас защитников нет.

Бояркин хорошо сыграл на Континентальном Кубке, нет ли идеи включить его? В принципе, будем рассматривать, посмотрим. Есть у нас тренер по вратарям, как он скажет. Если он будет готов на сто процентов, можно его попробовать.

Как сегодня Энтони Камара? Он понял свои ошибки, разбирали и сказали, что играть надо на команду, свое «я» надо оставить в стороне и выкладываться.

По ходу матча соперники сравнивали счет, что помешало выиграть в основное время? Думаю, концентрации. Ребята старались, соперник тоже хотел забить. Ошибаются все. Хотелось бы не допускать таких ошибок, а именно после забитого гола сыграть строго. И говорили, и рассказывали, и требовали, но почему-то пока не доходит», — цитирует Мамбеталиева Sports.kz.