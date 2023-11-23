Нападающий «Чикаго» Тейлор Холл пропустит остаток сезона из-за операции

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тейлор Холл пропустит остаток сезона из-за операции на правом колене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Холл проводит свой первый сезон в команде, будучи приобретённым вместе с Ником Фолиньо из «Бостон Брюинз» в июне. На счету Тейлора Холла в текущем сезоне два гола и четыре очка в 10 играх, ранее он пропускал матчи из-за травмы плеча.

32-летний форвард в составе сборной Канады становился двукратным чемпионом мира в 2015 и 2016 годах.

«Чикаго Блэкхоукс» после 17 сыгранных матчей одержал пять побед с 12 поражениями. С 10 результативными баллами в активе команда находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.