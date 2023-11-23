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Лучший бомбардир «Барыса» Барбер перейдёт в «Ак Барс» и продлит контракт до 2025-го года

Лучший бомбардир «Барыса» Барбер перейдёт в «Ак Барс» и продлит контракт до 2025-го года
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Райли Барбер станет игроком «Ак Барса». После обмена американский форвард продлит контракт с казанцами до 2025-го года. Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

По новому контракту заработная плата Барбера составит 55 млн рублей. Ещё плюс 10% он получит в качестве премии.

29-летний американский нападающий в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.

Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.

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