А. Заварухин — о 3:6 от «Металлурга»: худшая игра в исполнении «Трактора» в этом сезоне

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал о гостевом поражении от «Металлурга» (3:6).

«Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне. Ребятам мы сказали, почему это произошло. Будем разбираться и делать какие-то выводы. Хорошо, что не бросили играть и выиграли третий период. Хотели прервать серию «Металлурга». Делали для этого очень много, но что-то не получилось. Это южноуральское дерби, не знаю почему, но сегодня было очень мало зрителей на трибунах. Это немного огорчило.

Как добирались до Магнитогорска? Мы вчера добирались на автобусе очень долго по времени. При выезде из Челябинска скорость автобуса упала. Причина тому — непогода. Всё, что не делается — к лучшему. Мы опять попали в ту же ситуацию, что и после Нижнекамска. Должны сегодня были вылетать, но опять остаёмся в Магнитогорске. Завтра будем думать, как подготовиться к следующему сопернику.

Почему сегодня при выборе голкипера сделали ставку на Никиту Подскребалина? Зак сыграл у нас три последние игры. Решили дать отдохнуть. Никита готовился. Он знал заранее, что будет играть с «Металлургом». Возможно, какие-то моменты мы упустили. Проиграла вся команда.

Что разладилось со снайперскими навыками у лидеров? Это наша внутренняя кухня. По игре — начало второго периода было за нами. Было хорошее движение, использовали наложение, но пропустили из-за своих ошибок.

Поменяли звенья в конце матча и пошли голы? У нас все тройки уже сыгрались в своих сочетаниях. Не у всех пошёл результат. Нужно было что-то делать, поэтому решили сделать так. Когда у команды что-то не получается, нужно что-то делать. Мы это сделали. На следующую игру будем думать и смотреть, какие использовать сочетания.

Никита Подскребалин в третьем периоде возвращался на лёд, была проблема с амуницией у Зака Фукале? Нет. Дело в правилах. Зак после заброшенной шайбы подъехал к скамейке, поэтому мы должны были его поменять.

Сегодня играл Илья Николаев, Артём Блажиевский травмирован? У Артёма температура. У нас в обойме вместе с Николаевым осталось семь защитников. Шанс ему предоставили. Как он отыграл — сейчас посмотрим.

Первое крупное поражение у руля «Трактора»? Команде я сказал свои мысли. Надеюсь, такого больше не повторится. Так начинать южноуральское дерби мы не должны», — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».