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Голдобин набрал 50-е очко, гол «Спартака» в ворота СКА засчитали после видеопросмотра

Голдобин набрал 50-е очко, гол «Спартака» в ворота СКА засчитали после видеопросмотра
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После второго периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Алистров (Галимов) – 05:27 (5x5)     1:1 Цыплаков (Чайковски, Порядин) – 32:38 (5x4)     1:2 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 35:15 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Гальченюк) – 39:04 (5x5)     3:2 Никишин (Алистров) – 42:43 (4x5)    

На 16-й минуте второго периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Егора Зайцева сделал счёт 2:1 в пользу гостей. Шайбу засчитали после видеопросмотра на предмет игры высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин набрал своё 50-е очко в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Теперь на счету форварда 24 шайбы и 26 результативных передач.

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