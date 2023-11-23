Голдобин набрал 50-е очко, гол «Спартака» в ворота СКА засчитали после видеопросмотра

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После второго периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте второго периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Егора Зайцева сделал счёт 2:1 в пользу гостей. Шайбу засчитали после видеопросмотра на предмет игры высоко поднятой клюшкой.

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин набрал своё 50-е очко в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Теперь на счету форварда 24 шайбы и 26 результативных передач.