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Реакция Романа Ротенберга на решение судей засчитать гол «Спартака» в ворота СКА

Реакция Романа Ротенберга на решение судей засчитать гол «Спартака» в ворота СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После второго периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Алистров (Галимов) – 05:27 (5x5)     1:1 Цыплаков (Чайковски, Порядин) – 32:38 (5x4)     1:2 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 35:15 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Гальченюк) – 39:04 (5x5)     3:2 Никишин (Алистров) – 42:43 (4x5)    

После заброшенной шайбы «Спартака» во втором периоде главный тренер СКА Роман Ротенберг взял запрос на игру выскоко поднятой клюшкой перед взятием ворот. Главные арбитры матча Евгений Гамалей и Сергей Морозов после видеопросмотра приняли решение засчитать шайбу московского клуба. Ротенберг с улыбкой воспринял это решение арбитров.

ВИДЕО

В следующем матче СКА сыграет дома с «Торпедо». «Спартак» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе игры состоятся 25 ноября.

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