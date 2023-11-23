Реакция Романа Ротенберга на решение судей засчитать гол «Спартака» в ворота СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После второго периода счёт равный 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

После заброшенной шайбы «Спартака» во втором периоде главный тренер СКА Роман Ротенберг взял запрос на игру выскоко поднятой клюшкой перед взятием ворот. Главные арбитры матча Евгений Гамалей и Сергей Морозов после видеопросмотра приняли решение засчитать шайбу московского клуба. Ротенберг с улыбкой воспринял это решение арбитров.

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В следующем матче СКА сыграет дома с «Торпедо». «Спартак» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе игры состоятся 25 ноября.