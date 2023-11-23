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Три очка Джордана Уила помогли московскому «Динамо» одержать победу над «Торпедо» в Москве

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Джордан Уил с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Николай Коваленко с передачи Василия Атанасова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Антона Сизова вывел нижегородский клуб вперёд. На 14-й минуте периода Иван Муранов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила сделал счёт 2:2.

В начале третьего периода Никита Гусев с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила вновь вывел московский клуб вперёд.

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