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Три очка Джордана Уила помогли московскому «Динамо» одержать победу над «Торпедо» в Москве

Три очка Джордана Уила помогли московскому «Динамо» одержать победу над «Торпедо» в Москве
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Джордан Уил с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Николай Коваленко с передачи Василия Атанасова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Антона Сизова вывел нижегородский клуб вперёд. На 14-й минуте периода Иван Муранов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила сделал счёт 2:2.

В начале третьего периода Никита Гусев с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила вновь вывел московский клуб вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Гусев) – 11:07 (5x5)     1:1 Коваленко (Атанасов) – 23:10 (5x5)     2:1 Муранов (Менелл, Уил) – 33:45 (6x5)     3:1 Гусев (Менелл, Уил) – 41:04 (4x3)     3:2 Alexei Kruchinin (Коваленко, Сизов) – 41:50 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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