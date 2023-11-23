СКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На шестой минуте первой 20-минутки Владимир Алистров с передачи Эмиля Галимова открыл счёт в матче.
На 13-й минуте второго периода Максим Цыплаков с передач Михала Чайковски и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Егора Зайцева вывел московский клуб вперёд. На последней минуте периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка сделал счёт 2:2.
В начале третьего отрезка игры Александр Никишин с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд, забросив в меньшинстве. Этот гол стал победным.
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- 23 ноября 2023
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