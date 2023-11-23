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СКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака» в Санкт-Петербурге

СКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака» в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На шестой минуте первой 20-минутки Владимир Алистров с передачи Эмиля Галимова открыл счёт в матче.

На 13-й минуте второго периода Максим Цыплаков с передач Михала Чайковски и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Егора Зайцева вывел московский клуб вперёд. На последней минуте периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка сделал счёт 2:2.

В начале третьего отрезка игры Александр Никишин с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд, забросив в меньшинстве. Этот гол стал победным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Алистров (Галимов) – 05:27 (5x5)     1:1 Цыплаков (Чайковски, Порядин) – 32:38 (5x4)     1:2 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 35:15 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Гальченюк) – 39:04 (5x5)     3:2 Никишин (Алистров) – 42:43 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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