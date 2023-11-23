«Тампа» выставила вратаря Мэтта Томкинса на драфт отказов, вскоре вернётся Василевский

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» выставила вратаря Мэтта Томкинса на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиот Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Это подготовка к возвращению российского голкипера клуба Андрея Василевского.

29-летний Томкинс в текущем сезоне провёл три игры, в которых одержал одну победу с 88,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,40.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о возможном возвращении российского вратаря клуба Андрея Василевского в ближайших трёх выездных матчах клуба.