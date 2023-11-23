Жамнов – о матче со СКА: некоторые решения «Спартака»… Местами не узнавал игроков

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о поражении от СКА (2:3) в Санкт-Петербурге.

«Уже семь шайб пропустили в большинстве? Наверное, много решений принимается неправильных. Даже сегодня этот гол в большинстве, наши решения повлияли на исход. Будем стремиться это исключить, большинство и меньшинство – сильный фактор, он влияет на игру. Надо делать правильные выводы.

Не сказал бы, что «Локомотив» нас вымотал. Отвечу коротко и ясно – это не самая лучшая наша игра. Было много нюансов, которые повлияли на исход. Как мы вышли в первом периоде, как сыграли его, и в дальнейшем некоторые наши решения… Местами я не узнавал игроков. Ничего страшного нет, сделаем правильные выводы, разберёмся и будем готовы к следующей игре.

В чём отличие от предыдущего матча со СКА? То, что было тогда, и сегодня – это разные вещи. Не хочу и не буду вспоминать, что было тогда. Разница простая – ту игру мы играли, как нужно, а эту нет.

Над чем надо поработать перед следующим матчем? Над настроем на начало игры, концентрацией, борьбой за шайбу. Самое главное – принятие решений. Иногда мы принимали решения, которые не надо принимать.

Не знаю, почему не получалось реализовывать моменты. Бывает так – момент есть, а забить не можешь. Через это тоже надо проходить, вынимать из себя на жилах. Сегодня не получилось. Даже если бы выиграли сегодня, всё равно бы сказал, что это не самый наш лучший матч», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.