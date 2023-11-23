Ларионов – о ситуации с вратарями: непростая тема, которую мы обсуждаем с Хабибулиным

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Динамо» (2:3) в Москве рассказал о ситуации с вратарями в нижегородском клубе.

«В прошлом сезоне Кульбаков был первым номером, а в последнее время почти все матчи играет Гуска? Вы знаете, это непростая тема, которую мы постоянно обсуждаем с Хабибулиным. Мы знаем, что у нас два очень сильных вратаря, и плюс к ним у нас ещё есть Мельничук. Здесь всё идёт на выбор того, кто сейчас играет лучше. Пока в данной ситуации ставка сделана на Гуску, потому что он играет стабильно.

Но Иван Иваныч работает честно и очень усердно, поэтому я думаю, что в ближайших матчах мы его увидим. Мы хотим, чтобы он вышел и дал нам тот заряд надёжности для защитников и для команды, и надеюсь, что это произойдёт в ближайших двух матчах на выезде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.