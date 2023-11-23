Р. Ротенберг: Семак делился опытом. СКА берёт пример с лучших, с «Зенита»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) и заявил, что клуб берёт пример с футбольного клуба «Зенит».

«Серьёзно готовились, добавили наши тактические фишки. Допустили пару ошибок – всё разберём, улучшим. Важная победа для нас, полные трибуны, праздник хоккея, позитивная энергия. Огромная благодарность болельщикам.

Сегодня мы пригласили на игру Сергея Богдановича Семака, который тоже делится своим опытом. Мы вместе обсуждаем, берём пример с лучших. Мы во многом берём пример с «Зенита». Будем вместе работать и делать всё возможное, чтобы Питер был на первом месте в каждой игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.