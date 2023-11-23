Р. Ротенберг: все всё видят. Значит, будем выигрывать в меньшинстве, как ОИ у немцев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2) заявил, что армейский клуб готов выигрывать, находясь в меньшинстве.

«Мы весь сезон, начиная с первой игры, играли на очень высоком уровне, создавали много моментов. Даже больше, чем сегодня, и больше, чем в этих семи победных матчах. Но хоккей – такой спорт, здесь нельзя помогать соперникам выигрывать. Где-то наши ребята допускали ошибки, которые мы убираем с каждой игрой. Конечно, гордимся всеми ребятами, они сегодня сыграли самоотверженно, друг за друга, ловили всё на себя. Таков наш путь. Если мы играем постоянно в меньшинстве – да, мы улучшим дисциплину, но все всё видят и понимают. Значит, будем выигрывать в меньшинстве, как сегодня. Таков наш путь. Это хоккей. Мы Олимпиаду так выиграли у немцев, играя в меньшинстве! Значит, будем усиливать работу и будем сильнее. Всё, что не убивает, делает нас сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.