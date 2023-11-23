Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: «Торпедо» становится особенным соперником для «Динамо»? Нет и ещё раз нет

Кудашов: «Торпедо» становится особенным соперником для «Динамо»? Нет и ещё раз нет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (3:2) рассказал, является ли нижегородский клуб особенным соперником для бело-голубых.

«Становится ли «Торпедо» по-настоящему особенным соперником для «Динамо»? Нет, и ещё раз повторюсь, что нет. Вот что нас связывает с «Торпедо»? Мы сейчас будем играть со «Спартаком», ЦСКА, а здесь нет никакой завязки. До этого нас почему-то связывали с «Северсталью», сейчас начали связывать с «Торпедо», будем следующий плей-офф играть с кем-то ещё и нас опять начнут связывать. Я всегда помню Ярославль – Нижний Новгород, вот это была связка, а мы с московскими командами. Да, так получилось, что мы играли с ними в плей-офф, и сейчас нам поставили шесть игр», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов: после забитого гола нужно правильно сыграть, а «Динамо» сразу идёт атаковать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android