Защитник СКА Никишин назвал ключевой момент матча со «Спартаком»

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о победе над «Спартаком» (3:2) и назвал ключевой момент во встрече.

«Помнили, что проиграли два матча «Спартаку», поэтому настраивались дополнительно. Но с нашим нынешним положением в турнирной таблице стараемся настраиваться так на каждую команду.

Ключевой момент матча? Гол Воробьёва, по-любому. Гол в раздевалку придал импульс, это был нужный гол. На эмоциях готовились к следующему периоду», — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет дома с «Торпедо», а «Спартак» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе игры состоятся 25 ноября.