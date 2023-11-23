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«Вместе побеждаем!» Тренер СКА Р. Ротенберг — о «Зените» на матче со «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашней победы над московским «Спартаком» прокомментировал посещение игры футбольным клубом «Зенит» вместе с наставником Сергеем Семаком.

«Сегодня с нами Семак. С нами «Зенит». Вместе побеждаем!», — заявил Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

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После победы клуб из Санкт-Петербурга набрал 40 очков и занимает пятую строчку в таблице Запада.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Торпедо», а «Спартак» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе игры состоятся 25 ноября.



Напомним, в Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.