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«Хочется большего». Никишин — о семи победах СКА подряд

«Хочется большего». Никишин — о семи победах СКА подряд
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Защитник СКА Александр Никишин после встречи со «Спартаком» (3:2) прокомментировал семиматчевую победную серию армейского клуба.

«После первого большинства «Спартак» почувствовал уверенность, мы подсели. Разница во времени между первым и вторым их большинством была минимальная, это чуть подкосило нас. Но мы дотянули, вратарь подтащил. На третий период выходили с мыслями, что нужно больше владеть шайбой.

Семь побед подряд? Хочется большего. Очень много проигрывали в начале сезона, хотим большего с каждой игрой. Будем стараться исполнять желаемое», — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Торпедо», а «Спартак» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе игры состоятся 25 ноября.

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