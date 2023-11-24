Порядин: «Спартак» чуть-чуть сытый стал. Думаем, что шайба сама зайдёт

Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин после гостевого поражения от СКА рассказал о небольшой расслабленности красно-белых.

«Почему отдали игру? Допустили ошибку и выход «в ноль» в большинстве. Нужно быть сконцентрированным всегда, играть в свою игру. Где-то мы чуть-чуть сытые стали — думаем, что шайба сама зайдёт. В каких-то моментах делаем не то, что надо. Нужно не допускать ошибок. Половину матча играли не в тот хоккей, в который умеем», — сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет дома с «Торпедо», а «Спартак» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе игры состоятся 25 ноября.