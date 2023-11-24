Борис Майоров: Назаров почему не работает? Он рос на моих глазах как тренер, вы о чём?

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров высказался об Андрее Назарове, который тренировал сборную Казахстана с 2014 по 2016 год, однако сейчас пребывает без работы.

«Да там полно наших ребят тренеров. Андрей Назаров? Я Андрея помню ещё по сборной России и сборной Казахстана. А где сейчас Андрей? Конечно, нам нужны такие российские тренеры. Назаров рос на моих глазах», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, последним местом работы Андрея Назарова был ХК «Сочи», в котором он провёл два сезона. До работы в «Сочи» Назаров три года находился без работы, после того как покинул нижнекамский «Нефтехимик».