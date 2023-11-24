Нападающий Кори Перри не принял участия в тренировке «Чикаго» по решению клуба

Нападающий «Чикаго» Кори Перри не принимал участия в вчерашней тренировке команды. Опытный форвард также пропустил последний матч «Блэкхоукс» с «Коламбусом» (3:7).

В «Чикаго» пока не предоставили объяснения отсутствия Перри в команде, кроме того, что это результат «решения организации». Главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон не стал раскрывать причин отсутствия игрока.

«Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу того, что Кори Перри не играл вчера вечером и не присутствовал на сегодняшней тренировке, но сейчас мы собираемся сохранить эту информацию внутри организации. Я больше не смогу отвечать на эти вопросы», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Хоккеисты «Чикаго» Коннор Бедард и Ник Фолиньо выразили сожаление в связи с отсутствием Перри и также не стали объяснять причину.