Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Кори Перри не принял участия в тренировке «Чикаго» по решению клуба

Нападающий Кори Перри не принял участия в тренировке «Чикаго» по решению клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Чикаго» Кори Перри не принимал участия в вчерашней тренировке команды. Опытный форвард также пропустил последний матч «Блэкхоукс» с «Коламбусом» (3:7).

В «Чикаго» пока не предоставили объяснения отсутствия Перри в команде, кроме того, что это результат «решения организации». Главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон не стал раскрывать причин отсутствия игрока.

«Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу того, что Кори Перри не играл вчера вечером и не присутствовал на сегодняшней тренировке, но сейчас мы собираемся сохранить эту информацию внутри организации. Я больше не смогу отвечать на эти вопросы», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Хоккеисты «Чикаго» Коннор Бедард и Ник Фолиньо выразили сожаление в связи с отсутствием Перри и также не стали объяснять причину.

Материалы по теме
«Придётся выгнать его из НХЛ — сам он не уйдёт». Ричардсон пошутил о карьере Кори Перри
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android