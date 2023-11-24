«Стульями никого не бил, крышу не сносило». Самсонов — об отношении к большим деньгам

Российский голкипер клуба НХЛ «Торонто» Илья Самсонов рассказал, что пользуется услугами финансиста, чтобы грамотно вложить денежные средства и не растерять их.

«Я бы с удовольствием купил дом в Торонто. Мне очень нравится в Торонто, поймал там свой вайб. Если бы чуть подольше был контракт, обязательно бы купил недвижимость. У нас есть финансист, который помогает с ведением дел. Нужно с умом подходить к деньгам, делать покупки не на эмоциях. Понятно, что всем хочется ездить на хороших машинах и жить в хороших домах, но нужно всегда исходить из целесообразности.

Есть ли финансист, который ведёт все дела? Я вообще в это не лезу. Мне хоккея хватает. У нас есть с женой определённая сумма денег, на которую мы живём, всё остальное мы откладываем — финансисты вкладывают эти деньги. Недавно вот квартиру в Майами купили. Вообще считаю, что финансисты очень нужны молодым ребятам. Когда начинаешь получать большие деньги, нужен человек, который сможет тебя остановить. Точнее он тебя не останавливает, а говорит правильные вещи, после которых ты останавливаешься.

Надо ли было меня останавливать? Особо нет. Стульями никого не бил. Крышу мне не сносило. Я вообще довольно семейный человек. Если есть возможность, всегда проведу время дома, а не пойду куда-то. Когда ребята из других команд приезжают, я всегда спрашиваю: «Может, дома посидим?» Мне легче самому стейки пожарить, чем куда-то идти», — цитирует Самсонова Sport24.

В текущее межсезонье Самсонов благодаря арбитражу получил зарплату в $ 3,55 млн и однолетний контракт с «Торонто».