Валиуллин — об обмене с «Барысом»: Барбер – снайпер высокого уровня, адаптированный к КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил обмен с «Барысом», в результате которого казанцы получили нападающего Райлли Барбера, отдав взамен защитника Кристиана Хенкеля.

«Барбер – снайпер высокого уровня, обученный и адаптированный к КХЛ. К тому же праворукий и в хорошем возрасте. Мы считаем, что он повысит конкуренцию в составе и положительно повлияет на большинство. Благодарим «Барыс» за сотрудничество. Немаловажно, что и сам игрок выразил желание играть за наш клуб.

Мы также благодарим Кристиана за его добросовестную работу в нашей команде. За годы в «Ак Барсе» он смог добиться высоких результатов и выйти на новый уровень. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанского клуба.

29-летний американский нападающий в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.